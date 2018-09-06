ترامب يطالب «نيويورك تايمز» بتسليم مصدرها المجهول لاعتبارات الأمن القومي

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بعد أن نشرت افتتاحية تحدث فيها مسؤول في إدارة ترامب عن وجود جبهة لمقاومة الرئيس، وتساءل ترامب عما إذا كان هذا المصدر الذي ذكرته الصحيفة موجودا بالفعل، وطالب الصحيفة بتسليمه للحكومة، قائلا إنها "مسألة أمن قومي".

وقال ترامب على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "هل يوجد بالفعل ما يسمى (مسؤول بارز في الإدارة)، أم أن الأمر مجرد أن صحيفة نيويورك تايمز الفاشلة مستندة على مصدر مزيف آخر"، مضيفا: "إذا كان الشخص المجهول الجبان، حقيقي بالفعل، فعلى نيويورك تايمز تسليمه أو تسليمها للحكومة في الحال، لأغراض تتعلق بالأمن القومي". وتساءل ترامب عما إذا كان المسؤول ارتكب خيانة بكتابته هذا المقال.

وكان ترامب هاجم الصحيفة، في وقت سابق، قائلا، خلال اجتماع في البيت الأبيض: "عندما تتحدث معي حول مصدر مجهول داخل الإدارة، على الأغلب إنه شخص يفشل ووجوده هنا (البيت الأبيض) خاطئ، ونيويورك تايمز تفشل"، مضيفا: "بدونى، لما كانت صحيفة نيويورك تايمز لا تزال موجودة".

يشار إلى أن المسؤول البارز كشف في الافتتاحية عن وجود معارضة منظمة داخل إدارة ترامب تهدف لتقويض اندفاعات الرئيس الضالة، الأمر الذي هز الأوساط الأمريكية، وأثار غضب الإدارة ودفعها إلى وصف المسؤول بـ"الجبان" وطالبته بالاستقالة.

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