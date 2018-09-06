محافظ الإسماعيلية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية

أكد اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، على ضرورة الاهتمام بإعادة النظر في تأهيل ورفع كفاءة العاملين من خلال الدورات التدريبية المكثفة واستثمار كافة الإمكانيات المتاحة والاهتمام بتحديد التخصصات.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده عثمان، اليوم الخميس، في حضور العاملين بإدارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2018-2019، والهيكل التنظيمي للإدارة ودور من العاملين بها ومهامهم.

واستعرض «عثمان» الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية المدرجة بالخطة الاستثمارية لهذا العام والبالغ إجمالي الاعتمادات المالية المخصصة لها 164 مليونا و375 ألف جنيه، منها مبلغ 149 مليونا و375 ألف جنيه من بنك الاستثمار القومي، و15 مليون جنيه من التمويل الذاتي، وتشمل مشروعات مد وتدعيم شبكات الكهرباء ورصف طرق وكباري وأنفاق وتصنيع معديات وتطوير وتجميل ميادين وشراء آلات ومعدات وتحسين بيئة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية وقطاعات الأمن والإطفاء والمرور.