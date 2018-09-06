مسؤول أمريكي: ركاب «طيران الإمارات» المرضى ربما أصيبوا بالأنفلونزا

قال متحدث باسم عمدة نيويورك إن الأشخاص العشرة الذين نقلوا إلى مستشفى أمس الأربعاء بعد هبوط طائرة إماراتية كانت تقلهم في مطار جون إف. كينيدي بنيويورك بعد قدومها من دبي، ربما أصيبوا بالأنفلونزا.



وأضاف إريك فيليبس المتحدث باسم العمدة بيل دي بلاسيو أنه كان هناك 19 شخصا، لكن تسعة منهم رفضوا الرعاية الطبية.



وكتب فيليبس على تويتر: "يقوم المسؤولون الصحيون الآن بتجهيز الاختبارات لتحديد السبب. ولا تزال الأعراض تشير إلى الإصابة بالأنفلونزا".



وأحيطت الطائرة بسيارات إسعاف بعد أن هبطت حوالي الساعة 0900 صباحا بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت جرينتش) وفقا لصور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.



وقالت شركة طيران الإمارات إن السلطات الصحية المحلية قامت بفحص جميع الأشخاص الذين كانوا على متنها وعددهم أكثر من 500 شخص قبل الخروج من الطائرة.



وأضافت أن ثلاثة ركاب وسبعة من أفراد الطاقم نقلوا إلى المستشفى.



وقالت شركة طيران الإمارات، في بيان، إنه لدى وصول الرحلة إلى المطار، قامت "السلطات الصحية بتوقيع الكشف الطبي عليهم كإجراء وقائي، ويجري تقديم العناية الضرورية للحالات المتطلبة".