عدد المسافرين جوا يتجاوز 4 مليار لأول مرة العام الماضي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي، اليوم الخميس، إن حركة النقل الجوي سجلت رقما قياسيا جديدا العام الماضي، حيث تجاوز عدد المسافرين جوا 4 مليار راكب لأول مرة.

وأفادت المنظمة، التي تتمركز في مونتريال وجنيف، بأن عدد الركاب الذي تم تسجيله عام 2017 يعد أعلى بنسبة 7.3% مقارنة بعام 2016، ويرجع ذلك إلى التحسن الاقتصادي العالمي وتراجع أسعار التذاكر.

ويشار إلى أن منطقة آسيا-المحيط الهادي، أكبر سوق طيران في العالم، سجلت أقوى زيادة.

وقد ارتفع عدد الركاب بنسبة 10.6% في هذه المنطقة إلى 1.5 مليار راكب.

وارتفع عدد الركاب بشركات الطيران الأوروبية بنسبة 8.2% ليصل إلى 1.1 مليار راكب العام الماضي.

وكان نمو عدد الركاب أقل من المتوسط العالمي في أمريكا الشمالية (3.2%) وأمريكا اللاتينية (4.1%) والشرق الأوسط (4.6%) وأفريقيا (6.6%).

وقال رئيس الاتحاد ألكسندر دي جونياك "السفر جوا لم يكن سهلا هكذا من قبل".