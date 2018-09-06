عدد المسافرين جوا يتجاوز 4 مليار لأول مرة العام الماضي

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي، اليوم الخميس، إن حركة النقل الجوي سجلت رقما قياسيا جديدا العام الماضي، حيث تجاوز عدد المسافرين جوا 4 مليار راكب لأول مرة.
وأفادت المنظمة، التي تتمركز في مونتريال وجنيف، بأن عدد الركاب الذي تم تسجيله عام 2017 يعد أعلى بنسبة 7.3% مقارنة بعام 2016، ويرجع ذلك إلى التحسن الاقتصادي العالمي وتراجع أسعار التذاكر.
ويشار إلى أن منطقة آسيا-المحيط الهادي، أكبر سوق طيران في العالم، سجلت أقوى زيادة.
وقد ارتفع عدد الركاب بنسبة 10.6% في هذه المنطقة إلى 1.5 مليار راكب.
وارتفع عدد الركاب بشركات الطيران الأوروبية بنسبة 8.2% ليصل إلى 1.1 مليار راكب العام الماضي.
وكان نمو عدد الركاب أقل من المتوسط العالمي في أمريكا الشمالية (3.2%) وأمريكا اللاتينية (4.1%) والشرق الأوسط (4.6%) وأفريقيا (6.6%).
وقال رئيس الاتحاد ألكسندر دي جونياك "السفر جوا لم يكن سهلا هكذا من قبل".