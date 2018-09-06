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عدد المسافرين جوا يتجاوز 4 مليار لأول مرة العام الماضي

جنيف - د ب أ
نشر فى : الخميس 6 سبتمبر 2018 - 5:43 م | آخر تحديث : الخميس 6 سبتمبر 2018 - 5:43 م

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي، اليوم الخميس، إن حركة النقل الجوي سجلت رقما قياسيا جديدا العام الماضي، حيث تجاوز عدد المسافرين جوا 4 مليار راكب لأول مرة.

وأفادت المنظمة، التي تتمركز في مونتريال وجنيف، بأن عدد الركاب الذي تم تسجيله عام 2017 يعد أعلى بنسبة 7.3% مقارنة بعام 2016، ويرجع ذلك إلى التحسن الاقتصادي العالمي وتراجع أسعار التذاكر.

ويشار إلى أن منطقة آسيا-المحيط الهادي، أكبر سوق طيران في العالم، سجلت أقوى زيادة.

وقد ارتفع عدد الركاب بنسبة 10.6% في هذه المنطقة إلى 1.5 مليار راكب.

وارتفع عدد الركاب بشركات الطيران الأوروبية بنسبة 8.2% ليصل إلى 1.1 مليار راكب العام الماضي.

وكان نمو عدد الركاب أقل من المتوسط العالمي في أمريكا الشمالية (3.2%) وأمريكا اللاتينية (4.1%) والشرق الأوسط (4.6%) وأفريقيا (6.6%).

وقال رئيس الاتحاد ألكسندر دي جونياك "السفر جوا لم يكن سهلا هكذا من قبل".


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