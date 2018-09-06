النرويج وبلغاريا يعبران قبرص وسلوفينيا بدوري الأمم الأوروبية

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استهل منتخب النرويج مسيرته في بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بالفوز 2 / صفر على ضيفه منتخب قبرص اليوم الخميس في الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة في القسم الثالث للبطولة، التي شهدت أيضا فوز بلغاريا 2 / 1 على مضيفتها سلوفينيا.

وتصدر منتخب النرويج ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بفارق هدف وحيد أمام أقرب ملاحقيه منتخب بلغاريا، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما ظل منتخب سلوفينيا وقبرص بلا نقاط.

وتقمص ستيفان يوهانسن دور البطولة في مباراة النرويج وقبرص بعدما أحرز هدفي المنتخب النرويجي في الدقيقتين 21 و42.

وفي العاصمة السلوفينية ليوبليانا، سقط أصحاب الأرض في فخ الخسارة 1 / 2 أمام المنتخب البلغاري.

وبادر بوزيدار كراييف بالتسجيل مبكرا لبلغاريا في الدقيقة الثالثة، قبل أن يتعادل ميخا زايتس لسلوفينيا في الدقيقة 40.

وعاد كرايف لهز الشباك مرة أخرى، مسجلا الهدف الثاني لبلغاريا في الدقيقة 59، لينصب نفسه نجما للمباراة بلا منازع.