محافظة الإسكندرية تستعد لاستقبال موسم الأمطار

​كلف الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، اللواء أحمد بسيوني سكرتير عام المحافظة، اليوم الخميس، بعقد اجتماعا اليوم مع جميع الجهات التنفيذية بمحافظة الإسكندرية المسئولة للاستعداد لاستقبال موسم الأمطار، وذلك بديوان عام المحافظة بحضور اللواء حمدي الحشاش سكرتير عام مساعد المحافظة، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي، ورؤساء الأحياء، وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة، للتأكد من مدى جاهزية كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وخطط الطوارئ العاجلة لمواجهة أي تجمعات لمياه الأمطار.

وخلال الاجتماع؛ أكد السكرتير العام أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل كفريق عمل متكاتف في مواجهة أي أزمة أو كارثة محتملة، موضحا أن خطة المحافظة لمواجهة الأزمات تشمل مفهوم العمل الجماعي، وهي تضم مجهودات كبيرة وقطاعات مختلفة، ويتم الاعتماد على الإمكانيات الموجودة في كل قطاع، مشيرا إلى أهمية الاستجابة الفورية من قبل جميع الجهات فور تلقي أي بلاغات بتجمعات لمياه الأمطار والتواجد في مكان الحدث، وأشار أيضا إلى ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع الجهات حين وصول إنذار من قبل هيئة الأرصاد الجوية باحتمالية سقوط الأمطار الغزيرة وذلك قبل 3 أيام من هطول الأمطار.

وأوضح السكرتير العام أنه سيتم تطبيق عدة نماذج محاكاه وسيناريوهات مفاجأة لتجربة واختبار كافة استعدادات الأجهزة بالمحافظة لاستقبال موسم الأمطار خاصة بالأنفاق والمناطق المنخفضة، لتجربة جميع المعدات علي الطبيعة وتحديد الوقت الذي ستستغرقه كل جهة لحل المشكلة والتعامل معها، علاوة على تفقد بعض محطات الصرف الصحي ومعداتها لمتابعة جاهزية عامليها ومعداتها.