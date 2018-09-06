ضبط 7542 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة بالجيزة

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شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملات مرورية موسعة بمحاور وميادين المحافظة؛ لضبط كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أية حوادث مرورية بناء على تعليمات اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة.

وأسفرت الحملات التي شنتها الإدارة بإشراف اللواء علاء متولي مدير المرور، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 7542 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 102 مخالفة تجاوز سرعات و2128 مخالفة نموذج 125.

كما تمكنت الحملات من ضبط 81 مخالفة بمطالع ومنازل الكباري "موقف عشوائي"، وتم حجز 41 "توكتوكا" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و22 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، و85 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 45 دراجة بخارية وسيارة.