لجنة الحكام تجري تعديلا جديدا على تقنية الفيديو بالدوري السعودي

قال الإنجليزي مارك كلاتنبيرج، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم الأربعاء، إنه بدءا من الجولة الثانية لدوري الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم)، سيتمكن المشجع من سماع الحديث الدائر بين حكم الساحة وحكم تقنية الفيديو، في الحالات الجدلية.

وشهدت مباريات الموسم الحالي بالمسابقة، للمرة الأولى في تاريخ البطولة، تطبيق تقنية الفيديو، التي استخدمت على نطاق واسع في مختلف أنحاء العالم، ولعبت دورا كبيرا في الحد من أخطاء الحكام.

وقال كلاتنبيرج ن "لجنة الحكام ستسمح للقنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي، بسماع الحديث الدائر بين الحكم ومسؤولي تقنية الفيديو، لتحقيق مزيد من الشفافية".

وأضاف :"لجنة الحكام استلمت أجهزة الصوت، وقررت استخدامها بداية من الجولة الثانية.. سنطلب من مسؤولي القنوات الناقلة للمباريات، التجربة قبل المباراة بيوم واحد".

واعترف كلاتنبيرج بوجود مشاكل تقنية في 3 ملاعب خلال الجولة الأولى، فيما يتعلق باستخدام تقنية الفيديو، ومنها مباراة أحد والنصر، على حد قوله.

وأضاف في هذا الصدد :"خلال تلك المباراة، قمنا بالاستعانة بالحكم الرابع في حالات تقنية الفيديو، لعدم وصول أجهزة الصوت إلى كل الملاعب السعودية، والآن سيكون التواصل مباشرا بين حكمي الساحة والفيديو".

وأشاد الحكم الإنجليزي بما حققته تقنية الفيديو خلال مباريات الجولة الأولى من الدوري، مشيرا إلى أنها حققت قدرا كبيرا من العدالة بين الفرق.