مصطفى الفقي: الصين تتعاطف مع القضية الفلسطينية رغم علاقاتها بإسرائيل

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إنه لابد من زيادة الانفتاح على الصين، باعتبارها دولة عظمى تمتلك إمكانيات ضخمة وتستطيع مساعدة مصر بشكل كبير، خاصة أن مساعداتها تخلو من أي شبهة سياسية أو ضغوط أو شروط، ما يدعو إلى توثيق وتعزيز العلاقات الثنائية.



وأضاف «الفقي»، خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الأربعاء، «بكين دائمًا ما كانت داعمة للمواقف المصرية، لكن علاقتها بإسرائيل شابها بعض التحول، منذ 11 عامًا، وأصبحت أكثر انفتاحًا عليها، وباتت هناك محاولات للحصول على التكنولوجيا».



وذكر أن الصين لديها علاقات مع إسرائيل ومع ذلك تتعاطف مع القضية الفلسطينية، معقبًا: «هذه طبيعة التركيبة الأسيوية، لديها تخريجات كثيرة قد لا يفهمها الغربي أو الأوروبي أو الشرق الأوسطي، فهذه المناطق من العالم لديها فلسفة خاصة وأسلوب خاص في التعامل، وطريقة تفكير قد لا نفهمها سوى بالعيش فيها».



ووصف منطقة شرق آسيا بأنها منطقة التقليد التقني، لحرصها على تعلم الخبرات والمهارات الجديدة في شتى المجالات وخاصة تطبيق التكنولوجيا، متابعًا: «هذه العقلية قادرة على المحاكاة لأنها ملتزمة ومنضبطة ومنظمة للغاية».