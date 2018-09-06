إرجاء مشاورات جنيف بشأن اليمن إلى الجمعة

ستبقى غرف الاجتماعات في مقر الأمم المتحدة بجنيف، المحجوزة للأطراف اليمنية المتحاربة، خالية اليوم الخميس، وهو اليوم الذي كان محددا سلفا لليوم الأول لمشاورات سلام، حيث تأخر وصول وفود الحوثيين إلى سويسرا.



ووصل وفد الحكومة اليمنية برئاسة وزير الخارجية خالد اليماني إلى مقر الأمم المتحدة بسويسرا أمس الأربعاء.



وأبدى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث تفاؤلا على الرغم من إرجاء بداية المحادثات، وقال للصحفيين أمس إن موافقة الطرفين على القدوم إلى جنيف، بعد عامين من عدم المحادثات، إشارة إيجابية.



وصرح جريفيث: "هذه حرب ساخنة للغاية، والكثير من الأشياء السيئة تحدث في الحروب الساخنة، لذا فإن الجلوس إلى مائدة المفاوضات والحديث مع خصمك يتطلب شجاعة كبيرة".



ونبه جريفيث إلى أن الهدف من محادثات جنيف هو إجراء مشاورات أولية تمهيدا لمفاوضات سلام حقيقية.



وأعرب الدبلوماسي الأممي، بريطاني الجنسية، عن رغبته في أن تتخذ الأطراف خطوات لبناء الثقة، مثل تبادل السجناء.