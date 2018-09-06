كينيا ترحل رجلا صينيا وصف مواطنيها بـ«القرود»

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اعتقلت السلطات الكينية مواطنا صينيا وقامت بترحيله، اليوم الخميس، بعدما انتشر مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتلفظ بألفاظ عنصرية واصفا الكينيين بـ"القرود".

ويقول الرجل الصيني، الذي عرفته السلطات بـ"ليو جياكي" في مقطع الفيديو، إن الكينيين مثل "القرود" بما في ذلك الرئيس أوهورو كينياتا.

ويقول عن الكينيين: "رائحتهم سيئة وفقراء.. وسود. أنا لا أحبهم"، فيما يبدو أنه تعنيف لموظف محلي رد بمطالبة ليو بالعودة للصين.

وقالت إدارة الهجرة الكينية على حسابها الرسمي على تويتر: "جرى اعتقال المواطن الصيني الذي يدعى ليو جياكي الذي تم تصويره بالفيديو أمس الأربعاء وهو يتلفظ بألفاظ نابية".

وجاء في التغريدة: "لقد جرى إلغاء تصريح عمله وسوف يتم ترحيله لأسباب عنصرية". غردت الوزارة فيما بعد أن الرجل تم ترحيله.

تتمتع كينيا والصين بعلاقات اقتصادية قوية، وتعهد الرئيس الصيني بتقديم 60 مليار دولار في هيئة مساعدات واستثمارات، وتمويل لأفريقيا خلال قمة عقدت في بكين أوائل الأسبوع الجاري.

غير أنه البعض يشعرون بقلق بشأن زيادة النفوذ الصيني في أفريقيا.

وقالت هيئة السكك الحديد الكينية في يوليو، إنها تحقق في تقارير بسوء معاملة الموظفين الصينيين لنظرائهم الكينيين يعملون في مشروع صيني كيني للسكك الحديدية.

وفي عام 2015، ألغى مسؤولون في نيروبي رخصة التشغيل الخاصة بمطعم صيني فاخر بسبب سياساته بعدم السماح للزبائن السود بدخوله بعد الخامسة مساء.

ورفضت السلطات الصينية التعليق عندما تواصلت معها وكالة الأنباء الألمانية، قائلة إنه تم توجيه السؤال بعد انتهاء ساعات العمل.