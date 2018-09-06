ويلز تقسو على أيرلندا برباعية في دوري الأمم الأوروبية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

افتتح منتخب ويلز مسيرته في بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بفوز كبير 4 / 1 على ضيفه منتخب أيرلندا في الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة للقسم الثاني للمسابقة اليوم الخميس.

تقدم منتخب ويلز بهدف مبكر حمل توقيع توم لاورينس في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني الهدف الثاني في الدقيقة 18.

وعزز أرون رامسي نجم أرسنال الانجليزي تقدم المنتخب الويلزي، بعدما أحرز الهدف الثالث في الدقيقة 37، ثم أضاف كونور روبيرتس الهدف الرابع في الدقيقة 53، فيما تكفل شون وليامز بتسجيل هدف أيرلندا الوحيد في الدقيقة 66.

بتلك النتيجة، حصد منتخب ويلز أول ثلاث نقاط له في المجموعة، التي تضم منتخب الدنمارك أيضا، فيما ظل رصيد المنتخب الأيرلندي خاليا من النقاط.