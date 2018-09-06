متحدث «الوزراء» يكشف مخرجات اجتماع «مدبولي» بالمستثمرين الصناعيين

كشف السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن مخرجات اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مع عدد من المستثمرين الصناعيين، قائلًا إن اللقاء جاء في إطار اهتمام الدولة بدفع القطاع الصناعي باعتباره قطاعًا واعدًا ويتمتع بإمكانيات كثيرة.



وأكد متحدث «الوزراء»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة في مصر»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، حرص «مدبولي» على التعرف على المشكلات التي تؤثر في الاستثمار الصناعي بمصر من خلال الحوار المباشر مع المستثمرين.



وأضاف أن المستثمرين طرحوا خلال الاجتماع رؤياهم لمعوقات زيادة النمو الصناعي في مصر، والتي أرجعها البعض إلى النظام الضريبي والجمركي المتبع، مشيرًا إلى طلب البعض الآخر إلى بأن يكون هناك رقمًا موحدًا لكل منشأة تتعامل به فيما يخص المعاملات الضريبية.



وتابع أن الاجتماع شهد أيضًا مطالبات بإعادة النظر في بعض بنود قانون العمل، وقانون التأمينات الاجتماعية، وتفعيل دور بنك التنمية الصناعية وبنك تنمية الصادرات، من خلال تطوير أسلوب الدعم والخدمات المقدمة منهما.



وذكر أن المستثمرين أشاروا إلى ضرورة ربط التدريب المهني والصناعي باحتياجات الصناعة الوطنية، وأبدوا بعض الملاحظات حول منظومة النقل الداخلي، وضرورة دعم الاقتصاد غير الرسمي ودمجه في المنظومة الرسمية.



وأوضح أن رئيس الوزراء استمع إلى كل الملاحظات، ووجه بتشكيل مجموعة عمل وزارية خلال الاجتماع لدراسة مقترحات المستثمرين، والعمل على تنفيذها.



وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بعدد من المستثمرين في قطاع الصناعة، بحضور وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، للتعرف على المعوقات التي تواجه الاستثمار في مصر وتذليلها.



