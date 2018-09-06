«القومية للأنفاق»: افتتاح 4 محطات بالخط الثالث للمترو نهاية 2018

قال حسن توفيق، المتحدث الرسمي باسم الهيئة القومية للأنفاق، إنه من المنتظر أن يبدأ التشغيل التجريبي للجزء الأول من المرحلة الرابعة ضمن مشروع الخط الثالث للمترو، في منتصف الشهر المقبل، موضحًا أنه من المتوقع أن يتم افتتاح هذا الجزء قبل نهاية العام الجاري.



وأضاف خلال لقائه مع برنامج «مصر النهارده»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، أمس الأربعاء، أن الجزء الأول يشمل 4 محطات، وهي هارون وهليوبوليس والألف مسكن ونادي الشمس، مستطردًا أن الجزء الثاني يبدأ من شارع جسر السويس وصولًا إلى محطة عدلي منصور.



وذكر أن المرحلة الثالثة من الخط نفسه تبدأ من محطة العتبة متجهة نحو الكيت كات والمهندسين، متابعًا: «وهذه المرحلة تنقسم إلى 3 أجزاء، الأول يشمل من محطة العتبة وحتى محطة الكيت كات، ثم ينقسم المترو إلى قسمين، الأول يتجه إلى إمبابة، والثاني يتجه إلى جامعة الدول، ثم بولاق الدكرور، ليتم الربط مع الخط الثاني عند محطة جامعة القاهرة».



وأوضح أن وزارة النقل تخطط لعدة افتتاحات خلال السنوات المقبلة، بصورة سنوية، مستطردًا أن هذا العام سيتم افتتاح الجزء الأول من المرحلة الرابعة التابعة للخط الثالث، ونهاية السنة المقبلة سيتم افتتاح الجزء الثاني من المرحلة نفسها.



وتابع: «عام 2020 سيبدأ تشغيل القطار الكهربائي، ونوفمبر 2021 سيشهد تشغيل الجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث، وفي يونيو 2022 سيتم تشغيل الجزء الثاني، ونوفمبر 2022 سيشهد تشغيل الجزء الثالث»، مضيفًا أن الخط الثالث تكلف وحده حوالي 103 مليارات جنيه.



