وزير التموين: الوزارة بصدد إنشاء بورصة لأسعار الفاكهة والخضروات

قال علي المصيلحي، وزير التموين، إن الوزارة بصدد إنشاء بورصة لأسعار الفاكهة والخضروات، يتم من خلالها تحديد الأسعار في الأسواق، بعيدًا عن جشع التجار.



وحول ارتفاع أسعار الفاكهة وحملات المقاطعة، أضاف الوزير، أنه ليس مع مقاطعة الفاكهة ولكن ستقوم الوزارة بإنشاء مجموعة من الأسواق في المحافظات، لضبط الأسعار للمستهلك، على أن يتم توريد الفاكهة أو الخضروات من المنتج إلى السوق؛ لتقليل أسعار التداول ومن ثم نقلل سعر الفاكهة.



وتابع، أن وزارة التموين، ليست لها سيطرة على أسعار الفاكهة، ولكن سيطرتها تكون على سلع أخرى كـ(الزيت، والسكر، والأرز، والسلع التموينية).