قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة بها 15 كلية، وتضم حوالي 50 ألف طالب، إلى جانب 2300 عضو هيئة تدريس، بالإضافة إلى 7 آلاف هيئة معاونة، موضحًا أن الجامعة مقامة على حوالي 750 فدان، لذلك فهي تعد من أكبر الجامعات في مصر.



وأضاف خلال لقائه مع برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس الأربعاء، أن الخطوة المقبلة ستشهد تحويل معظم المقررات إلى التصحيح الإلكتروني، متابعًا:« آخر مجلس للعمداء بالجامعة توصل إلى إمكانية تحويل 50% من المقررات إلى التصحيح الإلكتروني».



وأردف أن كل توجيه من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تطوير الجامعات، يحتاج إلى برنامج خاص لتنفيذه، معقبًا أن الجامعة استعدت لبدء العام الدراسي الجديد عن طريق صيانة كل منشآت الجامعة، مثل المدرجات والمدينة الجامعية.



وذكر أنه تم رفع سرعة الإنترنت من 50 ميجا في الثانية إلى 200 ميجا في الثانية، وذلك لتسهيل عمليات التعلم الإلكتروني للطلاب والأساتذة، متابعًا: «عشان الأساتذة يقدروا ينزلوا المقررات ويتواصلوا مع الطلبة».



وأوضح أن الجامعة ترعى وتشجع بصورة مستمرة الأنشطة الطلابية المختلفة، مشيرًا إلى توجيه أشكال الدعم المختلفة للطلاب، وذلك لتنفيذ مشروعاتهم وأفكارهم على أرض الواقع.



