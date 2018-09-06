قال الدكتور مجدي زعبل، رئيس جمعية الصداقة المصرية الأوزبكية، إن أوزبكستان تنتج 96% من احتياجاتها الغذائية محليًا، وأصبحت من الدول المصدرة للقمح.



وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أمس الأربعاء، أن أوزبكستان تصدر منتجاتها إلى 160 دولة أخرى، بعدما كانت تستورد أكثر من 80% من احتياجاتها في الفترة من 1991 حتى 2000.



وتابع أن تلك الدولة نجحت في تحقيق نهضة متكلمة الأركان، يطلق عليها علم الاقتصاد «التنمية المستقلة المتمحورة حول ذاتها»، مشيرًا إلى تحقيقها درجة عالية من التأمين الغذائي، عن طريق الاكتفاء الذاتي من أنواع عدة من منتجاتها الغذائية.



وذكر أن أكثر من 60% من سكان أوزبكستان يقطن في الريف، ما يمثل أحد عوامل ازدهار الزراعة هناك، مستطردًا: «مشكلة أوزبكستان أنها دولة حديثة ليس لها أي شواطئ على المحيطات أو البحار، لذلك عملت على إعداد الطرق كبديل، وأنجزت مشروعًا لربط أوروبا بشرق آسيا عن طريقها»،



