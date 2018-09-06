محافظ بني سويف: مكتبي مفتوح دائما ولن أسمح بالتقاعس في «مصلحة المواطنين»

شدد المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، على أن مصلحة المواطن والعمل على تحسين مستوى الخدمات الحيوية التي يتعامل معها بشكل يومي، هي الهدف الأول للعمل التنفيذي، مؤكدا أن الجهاز التنفيذي بكل أدواته وإمكاناته يجب أن يكون غاية أهدافه تحقيق رضا المواطن في إطار القانون والمتاح من موارد، وضرورة استثمار كل الأدوات المتاحة لتحقيق أفضل خدمة وأسرع إنجاز.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم مع مديري عموم إدارات الديوان العام، وفي حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء عصام العلقامي السكرتير العام، والعميد تامر أبو النجا السكرتير العام المساعد، والمهندسة نهى خاطر مدير المكتب الفني بالمحافظة.

ووجه المحافظ، بضرورة العمل من خلال روح الفريق الواحد، وأن تكون هناك آليات تسمح بالتكامل وسرعة الأداء لإنجاز مصالح المواطنين، مشددا على عدم سامحه بأي تقاعس أو إهمال قد يعطل مصلحة المواطن، ويعرقل جهود الدولة لتحقيق التنمية.

وأكد أن بابه دائما مفتوح لسرعة الإنجاز وحل المشكلات التي تتطلب تدخل على مستوى أعلى، وأنه سيرحب بكل فكر جديد وجهد مخلص سيخدم المواطنين.