«انترنيشن» العالمية: «عمان» الثانية عالميا في أفضل الوجهات أمنا لمعيشة النساء

تصدرت سلطنة عمان، قائمة أفضل الوجهات الأكثر سلمًا وأمانًا؛ لمعيشة النساء، حيث جاءت في المركز الأول عربيًا والثاني عالميًا، وذلك ضمن استطلاع شبكة انترنيشن الألمانية وهو الاستطلاع المعروف عالميًا باسم "ايكسبات انسيدر".

وقالت وكالة الأنباء العمانية، إن السلطنة جاءت في الترتيب الثاني بعد لوكسمبرج، ثم جاءت النرويج في المركز الثالث، ثم نيوزيلاندا وسويسرا وفنلندا وسنغافورة والدنمارك والإمارات العربية المتحدة وأخيرًا كندا.

كما جاءت السلطنة، ضمن قائمة أفضل 10 وجهات في العالم، الأكثر سلمًا و أمنًا للمعيشة في الخارج، حيث حصلت على المركز الثاني عربيًا والعاشر عالميًا، وحصلت على تصنيفات عالية في نفس الاستطلاع أسهمت في حصول السلطنة على مراكز متقدمة بالمقارنة بدول أخرى عربية وعالمية.

وأشار الاستطلاع، إلى أن 61٪ من المغتربين في السلطنة منح الاستقرار السياسي في السلطنة أفضل تقييم ممكن، في حين شهد 94٪ تقريباً من المشاركين في الاستطلاع على هدوء البلاد.

وأوضح تقرير المسح السنوي لـ "إيكسبات إنسايدر"، وهو أحد أكثر التقارير شمولية حول العالم بشأن المعيشة في الخارح: "أن الفضل في هذا الإنجاز يعود للخدمات والسياسات التي تتبعها السلطنة، ونظرًا لقيم التسامح والتعايش التي تسود المجتمع العماني".

ويعتمد تصنيف شبكة انترنيشن، على التركيز على مواضيع مهمة في الترتيب، في مقدمتها جودة الحياة والعمل في الخارج وتكلفة المعيشة وغير ذلك، بالإضافة إلى بعض المؤشرات الفرعية على قائمتها عنصر السلامة والأمن، والتي هي جزء من مؤشر جودة الحياة.