«مياه الجيزة» تجري تجارب عملية على الأنفاق لاستقبال مياه الأمطار

قال رئيس شركة مياه الجيزة المهندس منصور بدوي، إنه تم إجراء تجارب عملية على كافة الأنفاق بالمحافظة، بعدما تم تطهيرها بشكل كامل، وذلك للتأكد من جاهزيتها واستعدادها لاستقبال مياه الأمطار حال هطولها خلال موسم الشتاء المقبل.

وأضاف بدوي، في بيان اليوم السبت، أنه تم الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لموسم الأمطار المتوقع هطولها، من خلال خطة محكمة تضمنت تطهير كافة الشنايش، والأنفاق داخل المحافظة، بالإضافة لدعم أسطول الشركة من سيارات جديدة.

وأوضح أنه تم مراجعة جميع محطات الصرف الصحي وشبكات الصرف وتنفيذ برامج التطهير اليدوي بالمعدات، لافتاً إلى أنه تم تطهير 12 نفقاً بالمحافظة، وتوفير 5 شفاطات مياه، و7 طلمبات، مع زيادة الاهتمام بمطالع ومنازل الكباري، إلى جانب مراجعة أسطول الشركة من سيارات الشفط وصيانتها بشكل كامل.

وأكد أنه عقب الانتهاء من أعمال التطهير يتم إجراء تجربة عملية «محاكاة» بمشاركة كافة الجهات للتدريب على مواجهة السيول فور وقوعها ودور كل طرف كما تم إعداد خطة لمواجهة تجمعات الأمطار بأحياء المحافظة بمطالع ومنازل الكباري والأنفاق وتطهير بالوعات صرف المياه.

وأشار إلى أن هناك غرفة طوارئ داخل الشركة تتعاون بشكل رسمي مع غرفة المحافظة الرئيسية لتلقى الشكاوى الخاصة بتجمعات المياه أو خلافه، بالإضافة للخط الساخن 125.