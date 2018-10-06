قال محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع تداعيات حريق قرية الراشدة بالمحافظة لحظة بلحظة، مشيرًا إلى أن 4 طائرات ستصل لمطار الداخلة للمساعدة في إخماد الحريق.



وأعلن مدير أمن محافظة الوادي الجديد، اللواء محمد كمال، سيطرة وحدات الدفاع المدني حتى الآن على امتداد النيران تجاه المناطق السكنية، علاوة على التعزيز المستمر لوحدات الإطفاء وعربات نقل المياه.



وأضاف مدير الأمن أن قوات الدفاع المدني بالوادي الجديد، نجحت في تنفيذ حزام عازل بين المناطق السكنية بقرية الراشدة والحريق الذي نشب في مناطق زراعات نخيل بمنطقة عين الرحمة والشيشلانة والذي امتد على مساحة 20 فدانًا بسبب سرعة الرياح.



كما دفعت قوات الحماية المدنية والإطفاء بالتعاون مع محافظة الوادي الجديد، بماكينات بحاري ونقالي لسحب وضخ المياه من القنوات المائية، و9 سيارات فنطاس مياه و15 عربة إطفاء من مراكز الخارجة والداخلة وبلاط لإخماد حريق قرية الراشدة.