«ميركل» تطالب تحالفها المسيحي بإنهاء الخلاف حول قضايا الهجرة واللاجئين

طالبت زعيمة الحزب المسيحي الديمقراطي، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تحالفها المسيحي بإنهاء الخلافات الداخلية حول قضايا الهجرة واللاجئين، وذلك في ظل تراجع شعبية التحالف في استطلاعات الرأي.

وقالت ميركل خلال «مؤتمر ألمانيا» لشباب التحالف المسيحي في مدينة كيل، اليوم السبت، إن الهجرة الوافدة من إفريقيا ستلعب دوراً أكبر في المستقبل، فيما يتعلق بالتعامل مع اللاجئين المنحدرين من سورية أو العراق.

وأضافت ميركل: «يتعين علينا أن نتفاعل مع ذلك كتحالف مسيحي بخطة مشتركة»، موضحة أنه يتعين إدراك التعامل مع إفريقيا على أنه فرصة وليس مشكلة.

وتابعت أنه لا ينبغي للتحالف المسيحي الانشغال على الدوام بالماضي، موضحة أن التحالف يدير أحيانا نقاشات تبدو كما لو أننا لا نزال في صيف 2015«بدء أزمة تدفق اللاجئين».

وذكرت أنه بالرغم من أن المشكلات لم تحل كلها حتى الآن، فإن الوضع تغير تماما مقارنة بذروة أزمة اللاجئين في صيف عام 2015.