«الناتو» يدعو روسيا لمشاهدة أكبر مناورات للحلف منذ الحرب الباردة

حث قائد القوات البحرية الأمريكية في أوروبا، جيمس فوجو، المسؤولين الروس على الحضور لمشاهدة أكبر تدريبات مشتركة بين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) منذ نهاية الحرب الباردة، والمقرر إجراؤها نهاية أكتوبر الجاري.

وقال فوجو، حسب ما نقله موقع "ميليتاري" الإخباري العسكري، اليوم السبت، إن مناورات "ترايدنت جنكتشر 2018" سيكون لها "تأثير رادع" على أي شخص يفكر في عبور الحدود المتجاورة أو انتهاك سيادة أي من أعضاء حلف الناتو.

وأضاف فوجو، خلال مؤتمر صحفي في البنتاجون، أن روسيا تم دعوتها ضمن دول ومنظمات أخرى لمتابعة المناورات، مشيرًا إلى أنهم لم يردوا بعد على الدعوة؛ لكنه يتوقع حضورهم، نظرًا لأنه من مصلحتهم، مضيفًا: "أريدهم أن يحضروا ليروا كيف نعمل سويا بشكل جيد للغاية".

وأشار إلى أن المناورات سيجري أغلبها في وسط وشرق النرويج، بجانب مناطق جوية وبحرية في النرويج والسويد وفنلندا، على أن تبدأ بنشاطات مبكرة بين 15 و17 أكتوبر في أيسلندا، ثم تنطلق رسميًا في النرويج يوم 25 أكتوبر، وتستمر حتى 7 سبتمبر المقبل.