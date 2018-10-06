دبلوماسي روسي: مشاورات ثنائية بين موسكو وبيونج يانج في موسكو الاثنين المقبل

أعلن دبلوماسي روسي، اليوم السبت، إجراء مشاورات ثنائية بين نائب وزير خارجية بلاده ونظيره الكوري الشمالي بعد غد الاثنين في العاصمة الروسية موسكو.

وقال الدبلوماسي الروسي، الذي رفض الكشف عن هويته، لوكالة أنباء (تاس) الروسية، إنه من المقرر أيضا انعقاد اجتماع ثلاثي بين دبلوماسين كل من روسيا وكوريا الشمالية والصين يوم الثلاثاء المقبل.

ومن المتوقع أن يناقش نائب وزير الخارجية الروسي، إيجور مورجولوف، قضايا منطقة شمال شرقي اَسيا، كما يتوقع أيضًا أن يتم التركيز في المشاورات على نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية وجهود تحسين العلاقات بين الكوريتين.

وأضاف الدبلوماسي الروسي، أنه من المقرر أن يمثل نائب وزير الخارجية الصيني، كونج زوانيو بلاده خلال الاجتماع.