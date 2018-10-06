إسراء عبد الفتاح أمام «قاضى التمويل الأجنبي» الثلاثاء المقبل

من المقرر أن تمثل إسراء عبد الفتاح، الثلاثاء المقبل، أمام قاضي التحقيق المستشار هشام عبد المجيد للتحقيق معها بشأن الوقائع المنسوبة إليها لسؤالها في قضية التمويل الأجنبي واشتراكها في أنشطة المركز المصري، وما إذا حصلت عليه من أموال.

كانت تحقيقات قضية التمويل الأجنبي كشفت تورط محاميين بمراكز حقوقية لتلقيهم تمويلات لتنفيذ مخطط لإسقاط الدولة.

في ذات السياق أمر قاضي التحقيقات المستشار هشام عبد المجيد رئيس محكمة استئناف القاهرة، بإدراج المحامي خالد علي، بقوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، لوجود شبهة اتهام بالاشتراك مع آخرين في القضية التي اشتهرت إعلاميًا بـ«التمويل الأجنبي» لكيانات المجتمع المدني، والمتهم فيها عدد من المنظمات الحقوقية وبعض المراكز الأهلية والإخوانية وآخرين بتلقي تمويلًا من الخارج بهدف الإضرار بالأمن القومي.

كان المستشار هشام عبد المجيد قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، حظر النشر في التحقيقات التي تباشرها هيئة التحقيق، وذلك في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية والخاصة اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية، وذلك عدا البيانات التي تصدر عن مكتب قاضي التحقيق.