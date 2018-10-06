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وزيرة الهجرة: إطلاق برامج لتعليم اللغة العربية لأبناء المصريين بالخارج

محمد عبد الجليل
نشر فى : السبت 6 أكتوبر 2018 - 4:10 ص | آخر تحديث : السبت 6 أكتوبر 2018 - 4:10 ص

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن هناك مشكلة تواجه بعض المصريين في الخارج، وتتمثل في أن أولادهم لا يتكلمون اللغة العربية، نظرًا لأن التعليم هناك لا يدرس اللغة العربية.

وأضافت خلال لقائها مع برنامج «ستوديو الشارع»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الجمعة، أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس القومي للطفولة والأمومة، ودار نهضة مصر للنشر، ووزارة الهجرة، يوم الاثنين المقبل، لإطلاق برامج تعليمية لتعليم الأطفال المصريين في الخارج اللغة العربية، وذلك تحت عنوان «اتكلم مصري».

وأوضحت كذلك أنه لابد من التواصل بين وزارة التربية والتعليم في مصر، وبين الوزارات المعنية في الدول المختلفة، لبحث مسألة إنشاء مدارس مصرية فيها لتعليم المصريين بالخارج، مستطردة أن هناك بعض الدول ترفض تدريس أي مناهج أخرى غير مناهجها المعتمدة.

 

 


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