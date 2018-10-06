رئيس وزراء الجزائر يستبعد حل مجلس النواب ويطالب رئيسه بالتنحي

طالب أحمد أويحيي، رئيس الوزراء الجزائري اليوم السبت من السعيد بوحجة، رئيس مجلس النواب بالتنحي، وتفادي الانسداد «الجمود» وعدم الاستمرار في مغامرة لا نهاية لها.

ويعرف مجلس النواب الجزائري منذ نحو 10 أيام أزمة غير مسبوقة، بعد تجميد جميع نشاطاته، إثر مطالبة أكثر من 350 نائياً يمثلون خمس كتل برلمانية، إضافة إلى المستقلين، من رئيسه سعيد بوحجة، الاستقالة.

وأكد بوحجة أنه يرفض الرضوخ للأصوات التي تطالبه بالاستقالة، لافتاً أنه سيقدم على ذلك، إذا طلب منه رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة ذلك.

وقال أويحيي، في مؤتمر صحفي: «لن يتم حل مجلس النواب لأنه لا توجد أزمة، وهذه رسالة لمن يريد تخويف النواب، ما يحدث في البرلمان شأن داخلي نتأسف له ونتأسف لاستمراره دون معنى».

وأضاف: «من اختار بوحجة على رأس مجلس النواب هم من طالبوا برحيله، آمل أن يحفظ بوحجة صورته كمجاهد ومحافظ سابق «مسؤول كبير في حزب جبهة التحرير الوطني»، وأن يغلب العقل والمصلحة العامة، لأن الأغلبية الساحقة للمجلس قاطعت اشغاله، وهذا يسمى انسداداً والذي لا يحل باستمرار بوحجة في مغامرة لا نهاية لها».

ونفى أويحيي أية علاقة لرئاسة الجمهورية بما يحدث في مجلس النواب، مؤكداً أن بوحجة، دخل في مأزق مع جماعته، ومهما طال هذا المأزق لن يصبح أزمة في البلاد.