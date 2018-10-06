يوفنتوس يعبر أودينيزي ويواصل العلامة الكاملة في الدوري الإيطالي

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واصل فريق يوفنتوس حامل اللقب العلامة الكاملة في الموسم الحالي من الدوري الإيطالي وتغلب على مضيفه أودينيزي 2 /صفر اليوم السبت في المرحلة الثامنة للمسابقة.

وعزز يوفنتوس موقعه في الصدارة برصيد 24 نقطة من ثمانية انتصارات متتالية فيما توقف رصيد اودينيزي عند ثمان نقاط في المركز الخامس عشر.

ويتفوق يوفنتوس بفارق تسع نقاط عن أقرب ملاحقيه نابولي الذي يلتقي غدًا الأحد مع ضيفه ساسولو.

وتقدم الاوروجوياني رودريجو بيتانكور بهدف ليوفنتوس في الدقيقة 33 وبعد أربع دقائق فقط أضاف الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثاني.

ويتطلع يوفنتوس للفوز بلقب الدوري الإيطالي للموسم الثامن على التوالي وللمرة الخامسة والثلاثين في مسيرته.

ويسير يوفنتوس بخطى ثابتة في دوري أبطال أوروبا حيث تغلب في اول جولتين بدور المجموعات على بلنسية الإسباني 2 /صفر ويانج بويز السويسري 3 /صفر.

وابتعد فريق كالياري خطوة مهمة عن منطقة الخطر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفضل فوزه على ضيفه بولونيا 2 /صفر.

وتقدم جواو بيديو جلفاو بهدف لكالياري في الدقيقة 22 ثم أضاف ليوناردو بافوليتي الهدف الثاني في الدقيقة 68.

الفوز رفع رصيد كالياري إلى تسع نقاط ليتقدم إلى المركز الثالث عشر وتوقف رصيد بولونيا عند سبع نقاط في المركز السادس عشر.