أشاد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بزيارة زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ميلانيا ترامب، اليوم إلى منطقة الأهرامات.

وقال «وزيري» في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يعرض على فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، إن «ميلانيا ترامب انبهرت بالحضارة المصرية انبهارًا غير عاديًا منذ اللحظة الأولى لوصولها إلى منطقة الأهرامات، وأبدت تعجبها مما ذكرناه لها حول أنه مازال هناك آثار يتم اكتشافها حتى الآن».

وأضاف: «ميلانيا حرصت على رؤية الأهرامات من الداخل، والتقاط الصور التذكارية، وكافة تعليقاتها كانت إيجابية»، متابعًا: «هذه الصور ستكون بمثابة رسالة طمأنة للعالم كله على الأوضاع في مصر».

وأشاد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بتغطية وسائل الإعلام الأجنبية لزيارة سيدة أمريكا الأولى إلى الأهرامات، قائلًا: «الإعلام العالمي كله غطى هذه الزيارة بشكل رائع وغير عادي».

وزارت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، مساء السبت، منطقة الأهرامات، وذلك في إطار زيارتها إلى مصر، ضمن الجولة الإفريقية التي شملت غانا ومالاوي وكينيا.

ورافق «ميلانيا» في جولتها بمنطقة الأهرامات، كلاً من الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة.