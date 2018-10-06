محافظ جنوب سيناء يشهد ختام فعاليات سباق الهجن بمدينة نويبع

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن العمل يجرى على قدم وساق لإنهاء المرحلة الأولى من مضمار الهجن العالمي، الجاري إنشائه بمدينة شرم الشيخ، مؤكدا أنه يحتاج إلى 12 مليون جنيه للانتهاء منه، وتم التواصل مع وزير الشباب والرياضة لدعمه.

وأوضح أن المحافظة بتوفير جزء كبير من المبلغ حتي يتم الانتهاء منه في الميعاد المقرر، معلنا افتتاحه في 6 نوفمبر على هامش منتدى الشباب العالمي الذي سيحضره أكثر من 7 ألاف شاب وشابة من 150 دولة على مستوى العالم، ما سيساهم في الترويج عالميا لرياضة الهجن بشرم الشيخ.

وأضاف المحافظ أن رجال الأعمال المصريين بشرم الشيخ ساهموا بشكل إيجابي في إنشاء هذا المضمار بالإضافة إلى مساندة الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية.

وأكد أنه من المقرر أن يقام سباق أسبوعيا بالمضمار مما سينشط حركة السياحة الرياضية بشرم الشيخ، لافتا إلى أن المضمار تم إنشائه على أحدث مستوى حيث تم إيفاد بعثة إلى المملكة العربية السعودية ترأسها اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ لنقل الخبرات التي توجد بمضمار الهجن هناك.

جاء ذلك خلال حضور المحافظ ختام فعاليات سباق الهجن الذي أقيم اليوم بمدينة نويبع، بمشاركة 9 قبائل بدوية وهم قبائل «المزينة، الترابين، العبابدة، والعايدة، الحويطات والمعازه، والأحيواة، والجرارشة الجرارة " واستخدام 80 جمل من الفصيلة العربية الأصيلة .

وفاز في الشوط الأول من المارثون، محمد أبو جار من قبيلة الأحيواة، وسالم أبو نخرة من قبيلة الجرارشة، وأحمد أبو مشغل من قبيلة الجرارشة .

كما فاز في الشوط الثاني، خليل أبو حرب من قبيلة الأحيواة، وفرج حسين من قبيلة المزينة وحميد أبو جمعة من قبيلة الحويطات.

وفي شوط الرباع فاز أبو بندر من قبيلة الجراجرة، ومحمد سويلم أبو حرب قبيلة الجراجرة، وخالد عيد عودة من قبيلة المزينة.

وشوط أول صريمة، فاز فيه فرج حسين و محمد أبو جرار وجوهر صبيح، كما فاز في شوط ثاني، محمد أبو جرار ومحمد زيدان وعاطف عبد الله .

ووزع المحافظ الجوائز على الفائزين بقيمة إجمالية 25 ألف جنيه بالإضافة إلى الكؤوس.

وحضر ختام فعاليات المضمار اللواء محمود عيسى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء واللواء عبد الفتاح حلمي المستشار الإعلامي للمحافظة، واللواء صبرى الوزيرى رئيس مدينة نويبع والشيخ رباحي محمد من المملكة العربية السعودية والشيخ علي محمد الحويطي من المملكة الأردنية ولفيف من مشايخ وعواقل القبائل السيناوية .

وأعلن الشيخ رباحي محمد من المملكة العربية السعودية دعمه لمضمار الهجن بشرم الشيخ بمبلغ 50 ألف جنيه، كما دعم الشيخ علي محمد الحويطي من المملكة الأردنية المضمار بـ50 ألف جنيه.

كما قام الشيخ رباحي محمد من المملكة العربية السعودية بإهداء المحافظ السيف الذهبي السعودى لمضمار الهجن.

وهنأ المحافظ جميع مشايخ وعواقل القبائل البدوية ومواطني جميع سيناء بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.