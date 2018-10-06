الفلبين وأمريكا واليابان يجرون تدريبا على الإنزال البرمائي المشترك

نظمت عناصر من قوات مشاة البحرية في اليابان والفلبين والولايات المتحدة تدريبا على الانزال البرمائي، اليوم السبت، في قاعدة تابعة للبحرية الفلبينية في بحر الصين الجنوبي، ويطلق على التدريب المشترك اسم «تعاون محاربي البحر» أو «كامانداج« الذي يعني «سم» باللغة الفلبينية، ويستمر حتى العاشر من أكتوبر الجاري في مواقع مختلفة في جزيرة لوزون الرئيسية في الفلبين.

وتدريب «كامانداج»، الذي يدخل الان عامه الثاني هو تدريب رئيسي فلبيني أمريكي، يهدف إلى تعزيز مكافحة الارهاب وإمكانيات المساعدات الانسانية.

ويتضمن التدريب سبل مكافحة الإرهاب وإطلاق الذخيرة الحية، بالإضافة إلى البقاء على قيد الحياة في الأدغال، والتدريب على الإنقاذ في الاوضاع القتالية، كما تجري الولايات المتحدة والفلبين العديد من التدريبات سنويا، في إطار اتفاقاتها الامنية.

وتشارك قوات الدفاع الذاتي اليابانية هذا العام في عمليات إنسانية، وأخرى لمواجهة الكوارث لتوسيع قدرات فرقة «الانتشار السريع البرمائي، التي تم تشكيلها حديثاً»، كما ذكر الجيش الأمريكي أن التدريبات لا تستهدف أي دولة.