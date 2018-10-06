النيابة تأمر بسرعة ضبط وإحضار متهمين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالسلام

أمرت نيابة السلام بإشراف المستشار أحمد حنفى المحامى العام الأول لنيابات القاهرة الجديدة بسرعة ضبط وإحضار عدد من المتهمين فى مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بمنطقة الخمسين.

وذكرت تحقيقات النيابة الأولية أن مشاجرة نشبت بسبب خلافات جيرة أسفرت عن سقوط "رمضان عليش" 27 سنة، سائق توك توك، وسيدة إثر إصابتهما بطلق خرطوش بالرقبة والرأس، وإصابة 7 آخريين بعدة جروح نتيجة مشاجرة بين عائلتين بمنطقة الخمسين بجسر السويس مما أثار الذعر بين المواطنين.

وتبين أن المشاجرة وقعت بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، حيث وقعت مشادة كلامية تطورت إلى الاستعانة بأقاربهم واستخدام الأسلحة النارية، الأمر الذى أسفر عن تهشيم عدة منازل.

فيما انشرت قوات الأمن بالمنطقة والسيطرة على الواقعة والتحفظ على المصابين وجارٍ ضبط أطراف المشاجرة.