منتجة أفلام جيمس بوند: ربما لا تلعب امرأة أبدا شخصية «العميل السري»

قالت باربرا بروكولي، المنتج التنفيذي لسلسلة أفلام جيمس بوند، إنه ليس من المرجح أن تقوم امرأة بأداء شخصية "العميل السري" أبدا.

وأضافت "بروكولي" في تصريحات لصحيفة "الجارديان" البريطانية نشرتها في عددها اليوم السبت: "بوند رجل، شخصية ذكورية، كتبت القصة لرجل، وأعتقد أنه سيبقى رجلا".

وأوضحت: "لسنا في حاجة لان نحول شخصيات الرجال إلى (شخصيات) نسائية، فلنبدع المزيد من الشخصيات النسائية ولنجعل القصة تناسبها".

يُذكر أن المنتجة، التي تبلغ من العمر 58 عاما، هي ابنة ألبرت "كوبي" بروكولي، الذي انتج العديد من سلسلة جيمس بوند، وهو المسؤول عن تحديد الدور، وتمكنت بروكولي من إقناع جريج بالعودة إلى أداء شخصية جيمس بوند بعد أن كان قرر ألا يعود أبدا.

كما اتفقت الشهر الماضي مع المخرج الأمريكي كاري فوكوناجا، على القيام بإخراج الفيلم رقم 25 من سلسلة أفلام جيمس بوند.