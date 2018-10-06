محافظة الوادي الجديد عن «حريق الراشدة»: لم نصل إلى أسبابه حتى الآن

كشفت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، عن تفاصيل الحريق الذي وقع بقرية الراشدة بالمحافظة، قائلة إن الحريق كان قد بدأ في الساعة الخامسة والنصف عصرًا في مزارع النخيل، والمزارع الخضراء في القرية، مشيرة إلى تدخل قوات الحماية المدينة للسيطرة على الحريق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء دريم»، المذاع عبر فضائية «دريم»، مساء الجمعة، أن هناك دعمًا من المحافظات المجاورة مثل أسيوط وسوهاج، إلى جانب إرسال القوات المسلحة 4 طائرات إطفاء، ستكون موجودة صباحًا، متابعة: «لا توجد خسائر في الأرواح، لكن هناك 6 حالات اختناق ويتم علاجهم في الوحدة الصحية بالقرية، خرج 3 منهم، وبقي الثلاثة الآخرون».

وأردفت أن أسباب الحريق إلى الآن تعد غير معروفة، فالتحقيقات لا تزال جارية بشأن هذا الأمر، مشيرة إلى العمل على إخلاء سكان القرية، في إطار العمل على سلامتهم في المقام الأول.

وتعرضت قرية الراشدة بمركز الداخلة، مساء اليوم الجمعة، لحريق في بعض الزراعات، أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أنها طالت 60 فدانًا، وأكد أن هناك دعمًا قادمًا من الحماية المدنية بالمحافظات المجاورة.



