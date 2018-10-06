أوباما: تعليمات جروس قادت الزمالك للفوز على الهلال

أثنى يوسف أوباما صانع ألعاب فريق الزمالك، على تعليمات مديره الفني السويسري كريستيان جروس، خلال لقاء الهلال السعودي، ضمن منافسات كأس السوبر المصري السعودي، والذي أنتهى بفوز الأبيض 2-1.(طالع التفاصيل).
وقال أوباما في تصريحات عقب اللقاء :" جروس كان قارئ المباراة بشكل جيد للغاية، وقمنا بتنفيذ تعليماته على أرضية ملعب، بمقابلة لاعبي الهلال من قبل منتصف الملعب والضغط على حاملي الكرة".
وأَضاف: "الهلال من أفضل فرق أسيا، والمباراة كانت صعبة للغاية، لكن نهدي هذا الفوز لجماهير الأبيض، وابارك لجميع اللاعبين ومجلس الإدارة".
وعلى الجانب الأخر تحدث بهاء مجدي عن صعوبة اللقاء وقال:" اللقاء كان صعب للغاية، وهي بطولة للتاريخ".
وتوجه مجدي في نهاية حديثه بالشكر لجماهير القلعة البيضاء التي ساندتهم خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب جامعة سعود بالرياض.