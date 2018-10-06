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أوباما: تعليمات جروس قادت الزمالك للفوز على الهلال

الشروق
نشر فى : السبت 6 أكتوبر 2018 - 10:18 م | آخر تحديث : السبت 6 أكتوبر 2018 - 10:18 م

أثنى يوسف أوباما صانع ألعاب فريق الزمالك، على تعليمات مديره الفني السويسري كريستيان جروس، خلال لقاء الهلال السعودي، ضمن منافسات كأس السوبر المصري السعودي، والذي أنتهى بفوز الأبيض 2-1.(طالع التفاصيل).

وقال أوباما في تصريحات عقب اللقاء :" جروس كان قارئ المباراة بشكل جيد للغاية، وقمنا بتنفيذ تعليماته على أرضية ملعب، بمقابلة لاعبي الهلال من قبل منتصف الملعب والضغط على حاملي الكرة".

وأَضاف: "الهلال من أفضل فرق أسيا، والمباراة كانت صعبة للغاية، لكن نهدي هذا الفوز لجماهير الأبيض، وابارك لجميع اللاعبين ومجلس الإدارة".

وعلى الجانب الأخر تحدث بهاء مجدي عن صعوبة اللقاء وقال:" اللقاء كان صعب للغاية، وهي بطولة للتاريخ".

وتوجه مجدي في نهاية حديثه بالشكر لجماهير القلعة البيضاء التي ساندتهم خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب جامعة سعود بالرياض.

 

 

 


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