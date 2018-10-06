وفاة 12 شخصا وإصابة 13 جنديا في حادثين منفصلين بكشمير الهندية

توفى 12 شخصا، وأُصيب 13 جنديا هنديا، اليوم السبت، في حادثين منفصلين في إقليم جامو كشمير الخاضع لسيطرة الهند.

وذكرت الشرطة الهندية، أن 12 شخصا توفوا جراء انحراف حافلة عن طريق سريع وسقوطها في واد، بحسب قناة "إن دي تي في" الهندية.

وأضافت الشرطة أن عدة أشخاص آخرين أُصيبوا في الحادث، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وفي حادث آخر اليوم السبت، ذكرت مصادر أمنية أن 13 جنديا أُصيبوا جراء انقلاب المركبة التي كانوا يستقلونها، في منطقة شوبيان في إقليم جامو كشمير، قائلة إن حالتهم مستقرة.

يُذكر أن الهند لديها أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور في العالم، ووفقًا لبيانات حكومية، يتوفى نحو 135 ألف شخص في المتوسط على طرق البلاد كل عام.