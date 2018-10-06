ليفانتي يهزم خيتافي في عقر داره بالدوري الإسباني

اقتنص فريق ليفانتي فوزا غاليا من ملعب مضيفه خيتافي 1 /صفر اليوم السبت في المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم



وتقدم إيبار إلى المركز الحادي عشر بعدما تغلب على مضيفه جيرونا 3 / 2.



وعلى ملعب كولسيوم الفونسو بيريز تقمص المقدوني إينيس بردهي دور البطولة وسجل هدف الفوز لليافنتي في شباك خيتافي في الدقيقة 61.



وانهى خيتافي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد فرانسيسكو بورتيلو في الدقيقة الأخيرة.



الفوز رفع رصيد ليفانتي إلى عشر نقاط في المركز العاشر بفارق نقطة واحدة عن خيتافي صاحب المركز الثالث عشر.



وعلى استاد مونتيليفي رفع إيبار رصيده إلى عشر نقاط في المركز الحادي عشر بينما تجمد رصيد جيرونا عند تسع نقاط في المركز الرابع عشر.



وأنهى جيرونا الشوط الأول متقدما 2 / 1 ، حيث افتتح تشارليز دياز التسجيل لإيبار من ضربة جزاء في الدقيقة 12 ،ثم رد جيرونا بهدفين سجلهما كريستيان ستواني في الدقيقتين 40 و42.



وفي الشوط الثاني ، قلب إيبار موازين المباراة لصالحه وحسمها بهدفين سجلهما أنايتز أرييلا وسيري إينريش في الدقيقتين 50 و72 .