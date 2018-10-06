حقوق الإنسان بالعراق: فرار جماعي لطلبة البصرة إلى أربيل بسبب تدني الخدمات

ذكرت مفوضية حقوق الإنسان بالعراق، اليوم السبت، أن هناك فراراً جماعياً لطلبة محافظة البصرة تجاه إقليم كردستان بسبب سوء الأوضاع الخدمية والصحية والأمنية.

ونقلت قناة «الإخبارية» العراقية عن المتحدث باسم المفوضية علي البياتي، قوله في بيان اليوم السبت، إن ممثلي وزارة التربية الاتحادية في إقليم كردستان سجلوا خلال اليومين الماضيين فقط انتقال نحو 4 آلاف طالب من البصرة إلى أربيل.

وأضاف أن محافظة البصرة تشهد حالياً اضطرابات بسبب سوء الأوضاع الخدمية والصحية والبطالة وتلوث المياه، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.