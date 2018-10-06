بروفيسور في القانون الدولي يعلن عزمه الترشح لرئاسة حزب «ميركل»

أعلن أستاذ في القانون الدولي بجامعة بون الألمانية، عزمه الترشح لمنصب رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي، ما يعني احتمال منافسته للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على المنصب.

وقال البروفيسور ماتياس هرديجن، في تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية الصادرة اليوم السبت: "الأمر بالنسبة لي بمثابة إرسال إشارة لإبقاء القيم الأساسية للحزب المسيحي الديمقراطي حيوية، وللتعبير عن عدم رضانا عن الإدارة اللحظية فقط للوضع الصعب، من يقود في حدود رؤيته فقط دون أن يكون لديه بوصلة داخلية، يخاطر بأن ينتهي به الحال بالتحليق في الضباب".

وذكر "هرديجن"، 61 عاما، أنه يشارك شعورا منتشرا على نطاق واسع في الحزب وانطباعا متجذرا على نحو مثير للقلق بين قطاعات كبيرة لناخبي التحالف المسيحي بأن "النهضة الداخلية الضرورية" للحزب لن يمكن أن تحدث إلا بتغيير القيادة.

تجدر الإشارة إلى أن "ميركل" تتزعم الحزب المسيحي الديمقراطي منذ 18 عاما، وكانت المستشارة ألمحت مؤخرا بأنها تعتزم الترشح لرئاسة الحزب مجددا خلال المؤتمر العام للحزب المقرر عقده مطلع ديسمبر المقبل في هامبورج، ومن المتوقع حسم مسألة ترشح المستشارة عقب الانتخابات المحلية في ولايتي بافاريا وهيسن.

وكان طالب الحقوق في برلين يان-فيليب كنوب ورجل الأعمال المنحدر من ولاية هيسن أندرياس ريتسنهوف أعلنا قبل هريدين عزمهما الترشح لرئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي.

ومن المنتظر أن تشارك "ميركل" اليوم في "مؤتمر ألمانيا" لشباب التحالف المسيحي بمدينة كيل.

وسيكون هذا المؤتمر بمثابة جهاز استشعار لمدى الدعم الذي تحظى به "ميركل" داخل التحالف المسيحي.

تجدر الإشارة إلى أن التحالف المسيحي يضم الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة "ميركل" والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري بزعامة وزير الداخلية هورست زيهوفر.