نيشيكوري يبلغ نهائي بطولة اليابان المفتوحة للتنس

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تغلب كي نيشيكوري على الفرنسي ريشار جاسكيه 7-6 و6-1 في قبل نهائي بطولة اليابان المفتوحة للتنس، ليضرب موعدا في النهائي مع الروسي دانييل ميدفيديف الصاعد من التصفيات.

وخاض اللاعب الياباني المصنف 12 عالميا معركة في المجموعة الأولى الصعبة التي أنقذ خلالها جاسكيه ثلاث نقاط لكسر إرساله ليمدد المجموعة إلى شوط فاصل.

وفاز اللاعب الفرنسي بخمسة أشواط فاصلة خلال البطولة المقامة في طوكيو لكنه لم يستطع تكرار سحره هذه المرة، واحتفظ نيشيكوري بأفضل ما لديه للنهاية ليفوز 7-2 في الشوط الفاصل ويحسم المجموعة الأولى الطويلة التي استغرقت حوالي ساعة واحدة.

وبدا أن الروح المعنوية لجاسكيه انخفضت وكسر نيشيكوري إرساله بسهولة في المحاولة الأولى، وفاز بالمجموعة الثانية في 33 دقيقة فقط.

ويتطلع نيشيكوري، الذي فاز باللقب في 2012 و2014، إلى تحقيق لقبه الأول منذ فبراير 2016.

وواجه اللاعب الياباني سلسلة من الإصابات منذ ذلك الوقت، وخسر سبع مباريات نهائية متتالية، كان آخرها أمام رفائيل نادال في مونت كارلو في أبريل الماضي.

ويحتل اللاعب الياباني البالغ من العمر 28 عاما المركز العاشر حاليا في سباق الوصول للبطولة الختامية للموسم في لندن. ويتأهل أول ثمانية لاعبين في التصنيف العالمي إلى البطولة، ويأمل نيشيكوري أن يلحق بالجنوب أفريقي كيفن أندرسون صاحب المركز الثامن حاليا والذي خسر أمام جاسكيه في دور الثمانية يوم الجمعة.

وفاز ميدفيديف 6-3 و6-3 على دينيس شابوفالوف (19 عاما) في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى.

وسدد ميدفيديف 12 ضربة إرسال ساحقة مقابل أربع للكندي الشاب شابوفالوف الذي ارتكب أيضا خمسة أخطاء مزدوجة طيلة المباراة مع معاناته أمام اللاعب الروسي صاحب التسديدات القوية.

وحسم ميدفيديف انتصاره بضربتي إرسال ساحقتين متتاليتين بعد 63 دقيقة من اللعب ليتأهل لثالث نهائي له هذا العام.

وقال ميدفيديف في مقابلة بالملعب ”دينيس لاعب مذهل. لكني قدمت أداء جيدا وحافظت على إرسالي وأنا في النهائي الآن ،أتمنى أن أنتصر لثالث مرة في ثالث نهائي هذا العام“.

وفاز اللاعب الروسي بلقبي ونستون سالم وسيدني هذا العام بعد تأهله من التصفيات أيضا.

ولم يبلغ شابوفالوف أي مباراة نهائية حتى الآن خلال مسيرته الشابة، وخسر في الدور قبل النهائي ثلاث مرات هذا العام.