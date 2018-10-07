رئيس الهلال: السوبر السعودي المصري شهد أجواء جماهيرية رائعة

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أكد محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال السعودي عقب مباراة فريقه في السوبر السعودي المصري التي أقيمت اليوم السبت, بأن اللقاء شهد أجواء جماهيرية رائعة في مدرجات الفريقين.

أضاف " المباراة كانت بمثابة كرنفال كروى مشيدا في الوقت ذاته بالتنظيم الخاص باللقاء "

وأوضح بن فيصل "إن المباراة لا يوجد بها خاسر خاصة وأن لاعبي الهلال كانوا في قمة مستواهم وقدموا أداء جيدا للغاية أمام الزمالك يليق بمستوى الكرة السعودية".

تابع , "المباراة كانت ممتعة والإصابات التي داهمت الفريق قبل اللقاء غيرت مجرى النتيجة، حيث فقدنا المهاجم الرئيسي للفريق بافتيمبي جوميز".

واصل "هذا كرنفال كروي كبير ونتمنى أن تكون الجماهير قد استمتعت به و الهلال سيعود لجماهيره مرة اخرى في الدوري".

وأكد بن فيصل أن معرفته بمرتضى منصور، رئيس الزمالك تعد أحد أهم مكاسب اللقاء

وبخصوص مشاركة 4 أجانب فقط في المباراة عقب رئيس الهلال "الإصابة حرمت جوميز من المشاركة وخربين كان احتياطياً لريفاس، وكان لابد من تجهيز عبدالله المعيوف لدينا بطولات أخرى فيجب أن يكون هناك أكثر من حارس".

واستمر "اللاعب السعودي يوازي الأجنبي ويتميز ايضاً على بعض الأجانب، ويجب أن اعطيه قيمة مثل الأجنبي".

يذكر أن الهلال قد خسر لقب السوبر السعودي المصري أمام ضيفة الزمالك بعد الهزيمة 1 / 2.