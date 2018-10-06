الجونة يتعادل سلبيًا مع مصر المقاصة

تعادل الجونة مع مصر المقاصة سلبيًا، في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز، والتي أقُيمت اليوم السبت على ملعب الجونة.

وحاول كلا الفريقان في تسجيل هدف الفوز، خاصة من فريق الجونة الذي كان يطمح في تحقيق الفوز في المباراة، بعد أن خسر في الجولة السابقة أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 1-2.

وعلى الجانب الأخر كان طلعت يوسف المدير الفني لمصر المقاصة يسعى لتحقيق الفوز، والعودة لسكة الانتصارات مرة أخرى عقب الخسارة في الجولة الماضية أمام الداخلية بهدف دون رد.

ورفع الجونة رصيده إلى 13 نقطة ليظل في المركز السادس، فيما رفع مصرالمقاصة رصيده إلى 14 نقطة ويصعد للمركز الرابع.