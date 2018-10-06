محافظ الوادى الجديد يستدعى 50 سيارة إسعاف لمواجهة الحرائق

استدعى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد 50 سيارة اسعاف متواجدة بجميع النقاط والتمركزات والمستشفيات لنقل المصابين من قريتى الراشدة والعوينة بمركز الداخلة.

وأكد الزملوط أنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى بكافة المستشفيات لنقل الحالات المصابة، كما تم التنسيق مع المستشفيات الاخرى بالمحافظات الاخرى في حال تحويل الحالات الحرجة واستدعاء كافة أطباء مستشفى الداخلة والاطقم الطبية.

وأوضح الزملوط أن عدد الحالات المصابة بالاختناقات والاصابات الاخرى بلغ 18 حالة حتى الان، تم نقلهم للمستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

وكانت محافظة الوادى الجديد قد شهدت حريقا هائلا امتد على مساحة 60 فدانا بقرية الراشدة، فيما نشب حريق اخر بقرية العوينة، وتم استدعاء 30 سيارات اطفاء من المحافظات الاخرى؛ فيما قرر رئيس الوزراء الدفع بـ4 طائرات للسيطرة على الحريق.