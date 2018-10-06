مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح تعيين «كافانو» في المحكمة العليا

صوت مجلس الشيوخ، اليوم السبت، لصالح تأكيد تعيين القاضي المحافظ بريت كافانو عضوا في المحكمة العليا الأمريكية بأغلبية ضئيلة، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

وكان محتجون قد تجمهروا أمام مبنى الكونجرس (كابيتول هيل) قبيل تصويت المجلس لتأكيد تعيين كافانو، حيث اعتقلت الشرطة العشرات ممن تجاوزوا الحواجز.

ونظم مؤيدو ومعارضو القاضي، الذي واجه مزاعم بالاعتداء الجنسي، مسيرات قبل ساعتين فقط من موعد إجراء التصويت، ورفع المعارضون لافتات تقول "صدقوا النساء" و "لقد كذب تحت القسم"، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وكان تم اعتقال المئات من المتظاهرين المناهضين لكافانو في الأسبوع الماضي أمام مبنى مجلس الشيوخ، ومن بينهم مشاهير.

وسيعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجمعا حاشدا على غرار تجمعات الحملات الانتخابية، فى وقت لاحق اليوم، في كانساس، حيث يقوم بجولة انتخابية قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر. واصطف أنصار الرئيس بالفعل تحت المطر لحضور الفعالية.