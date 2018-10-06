محافظ بورسعيد يضع إكليل الزهور علي قبر الجندي المجهول

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وضع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد صباح السبت، إكليل من الزهور على النصب التذكارى للشهداء بمقابر المدينة القديمة؛ بمناسبة ذكرى 45 للعبور العظيم والانتصار فى حرب أكتوبر المجيد.

كما وضع إكليل الزهور على النصب تخليدا لذكرى شهداء بورسعيد الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا عن الوطن بحروب مصر الحديثة وآخرها حرب أكتوبر المجيدة فى 1973، وقرأ محافظ بورسعيد الفاتحة على أرواح الشهداء وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد إجلالا لأرواح كل شهداء الوطن.

وشهدت الاحتفالية العسكرية المهندس كامل أبو زهرة سكرتير عام المحافظة والدكتور محمد هاني غنيم نائب المحافظ وحكمدار بورسعيد، وقيادات الجيش الثانى الميدانى والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، ودشنت بها بورسعيد احتفالاتها الثقافية والفنية بالذكرى الخالدة والتى شاركت فيها مديرية التربية والتعليم ومركز النيل للإعلام والأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدنى

وتزامنت مع فتح أبواب المتحف الحربى بالمحافظة مجانا لزائريه من المواطنيين والطلاب، وتلاميذ المراحل الاولى بالتعليم.