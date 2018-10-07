عضو «دفاع النواب»: الجيش المصري ضحية في حرب «1967»

قال اللواء تامر الشهاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الجيش المصري لم يكن سببًا في نكسةحرب 1967 بل كان ضحية؛ نتيجة لإرسال أكثر من 55 ألف مقاتل مصري إلى حرب اليمن مما تسبب في إنهاك الجيش.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء السبت، أن الجيش المصري عاد من حرب اليمن قبل خوض حرب 67 بأسابيع قليلة، ولم يستعد للحرب بشكل كافي، ما أدى إلى هزيمته وإلحاق خسائر فادحة بالعتاد الحربية المصرية.

وتابع: «خسرنا 20ألف شهيد و80% من المعدات الجوية، وتدمير الأسلحة المصرية بالكامل»، لافتًا إلى خروج الجيش المصري من حرب سوريا إلى الحرب اليمنية، جاء بسبب رغبة الرئيس الراحل جمال عبد النصر في إرسال رسالة بان مصر لا تزال قائدة هذه المنطقة وزعيمة للعرب.

وأوضح أن الدول العربية ساهمت بشكل كبيرًا جدًا في مساندة مصر للتخلص من الإحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى دور سوريا والسعودية والدول العربية في دعم مصر آنذاك.