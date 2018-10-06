برلماني: روح أكتوبر جينات متأصلة فينا منذ فجر التاريخ

أكد العميد أشرف جمال، عضو مجلس النواب عن مدينة المنيا، أن روح أكتوبر لن تضيع بيننا، وأن روح أكتوبر تتوارثها الأجيال، رغم أنف العدو.

وأضاف العميد أشرف جمال، فى تصريحات على صفحتة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن عدونا الدائم كان يخطط بخروج جيل أكتوبر من الخدمة، فى القوات المسلحة، وينتهى حائط الصد أمامهم ولكنهم، ومع حلول الذكرى 45 لانتصارات 73، وما يشاهدونه من إحياء لها فى نفوس أطفالنا قبل كبارنا، تأكدوا أن روح أكتوبر جينات متأصله فينا منذ فجر التاريخ، وهذا سر عظمه المصريين، فهنيئا لنا بانتصاراتنا التى جددت نفسها فى سيناء بعد 45 عاما، وهنيئا لشهدائنا الأبرار على مر التاريخ.

واختتم جمال، ستحيا مصر بإذن الله بقيادتها وبشعبها وبجيشها، وتحيا مصر بأولادها الأوفياء.

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