تتابع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن كثب تطورات حريق قرية الراشدة بالوادي الجديد، ووجهت بإرسال فريق طبي والمستلزمات الطبية اللازمة للتعامل مع المصابين.

وأعلنت وزارة الصحة، بحسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل، أن هناك 22 مصابًا تماثلوا الشفاء، مؤكدة أنه لا توجد أي وفيات في حريق الراشدة.

وتعرضت قرية الراشدة بمركز الداخلة، مساء اليوم الجمعة، لحريق في بعض الزراعات، أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أنها طالت 60 فدانًا، وأكد أن هناك دعم قادم من الحماية المدنية بالمحافظات المجاورة.