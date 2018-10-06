«شكاوى الأعلى للإعلام» تجتمع لمناقشة مخالفات إعلامية وصحفية

عقدت لجنة الشكاوي التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعًا مطولًا، اليوم، برئاسة جمال شوقي، بحضور كلاً من صالح الصالحي، ومجدي لاشين، عضوا اللجنة، وأحمد سليم، أمين عام المجلس.

وناقشت اللجنة، خلال اجتماعها تجاوزات برنامجي «خط أحمر»، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، و«كورة بلدنا» الذي يقدمه عبد الناصر زيدان مورة على قناة «LTC»، ورأت اللجنة أن هناك تزايد واضح في المخالفات تمثل استخفافًا بالقانون وإهانة لمشاهدين ولاحظت بعض المخالفات في بعض البرامج.

وقال جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى، إن اللجنة رصدت أيضًا مخالفات ببعض برامج القناة، تتمثل في ترديد إشاعات نقلًا عن وسائل السوشيال ميديا، وما حدث من تبادل للسباب والشتائم في برنامج «خط أحمر» واتهامات لبعض رجال الدين، كما حدث في برنامج «دنيا تانية» على لسان الشيخ ميزو، في حلقة 3 أكتوبر واستخدام ألفاظ وعبارات في برنامج «عم يتسائلون»، وبث صور لا تليق من مواقع السوشيال ميديا ببرنامج «صح النوم» الذي يقدمه محمد الغيطي، وإبرام عقود لبيع برامج هواء بدون إخطار المجلس.

وأوضح «شوقي»، أن اللجنة أوصت بإحالة المخالفات إلى لجنة التراخيص والمجلس؛ لبحث إعادة النظر في الترخيص الممنوح للقناة.

وأوصت اللجنة، بتوجيه إنذارات لصحف (الفجر، والأهرام، والوفد)، لمخالفتها قرار المجلس بمنع ظهور رئيس نادي الزمالك في كافة وسائل الإعلام، كما قررت استدعاء رئيس تحرير جريدة المصريون، للرد على الشكوى المقدمة ضده للرد على اتهامه بسرقة أحد فصول كتاب ونسبهها لنفسه.

وقررت اللجنة، منع ظهور المذيع أحمد الشريف، مقدم برنامج "الزمالك اليوم" على قناة الحدث اليوم، على أي قناة فضائية أو مواقع أو صحف لحين انتهاء التحقيقات، في تصريحاته خلال حلقات برنامجه الأخيرة، والتي حرض فيها جماهير نادي الزمالك على التظاهر، فضلًا عن خرق قرار المجلس، بمنع ظهور رئيس نادي الزمالك، وأوصت اللجنة بتقديم بلاغ ضده للنائب العام.

وناقشت اللجنة، الإعلان الذي أطلقته إذاعة «راديو مصر» على الإنترنت، والذي انتحلت فيه شركة إذاعية اسم الراديو التي تبثها الهيئة الوطنية للاعلام، وأوصت اللجنة بإبلاغ الادارة العامة لشرطة المصنفات الفنية، ومباحث الإنترنت، وحجب الموقع وإحالة الموضوع إلى لجنة الملكية الفكرية بالمجلس.