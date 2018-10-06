الرياح تنقل حريق الراشدة إلى قرية العوينة في الوادي الجديد

تسببت سرعة الرياح في الوادي الجديد في انتقال ألسنة اللهب الناجمة عن حريق قرية الراشدة بمركز الداخلة إلي قرى العوينة التابعة لمركز الداخلة والتي تبعد 2 كم من الراشدة ما تسبب في اندلاع حريق في زراعات النخيل بالعوينة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الاطفاء لموقع الحريق.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الحريق الهائل الذى اندلع منذ 6 ساعات بقرى الراشدة التابعة لنفس المركز والذي التهم حتى الان مساحة 60 فدانا وألحق خسائر فادحة وتسبب في اصابة 18 شخصا حتى الان.

ومن جانبه قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، رفع حالة الطوارئ القصوى والتنسيق بين الجهات التنفيذية للسيطرة على هذه الحرائق.